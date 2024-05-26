دعوات لمقاطعة نجوم إعلان بيبسي الجديد

يواجه نجوم إعلان شركة بيبسي الجديد انتقادات واسعة بسبب مشاركتهم به بعد دعوات المقاطعة الشعبية على خلفية مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني بعد الحرب الأخيرة على غزة الفلسطينية.

يشارك في الإعلان النجوم عمرو دياب، ومحمد صلاح، وأحمد السقا، وكريم محمود عبدالعزيز، ونوال الزغبي، وقصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر.

جاءت تعليقات الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كالآتي:" طيب يا جماعه ف #حمله #مقاطعة جديدة لكل من ..كريم محمود عبد العزيز و احمد السقا وكده كده عمرو دياب أصلا المفروض يبقا مقاطعه لوحده يعني والسبب #اعلان #بيبسي #غزة #فلسطين #حرة".

وقالت أخرى:" عمرو دياب عامل اعلان بيبسي وبيقول ف الاخر خليك عطشان ومحمد صلاح

مفروض دول مقاطعة جدا جدا اصل مستحيل يا عمرو معكش فلوس تفسخ العقد".

وجاء رأي آخر:" اعلان بيبسي الجديد كرييتف اوى جايبين السقا ونوال الزغبى وكريم محمود عبد العزيز ومصغرينهم بال AI بس سايبين عمرو دياب علشان هو كل ما بيكبر بيصغر عادى، اهى الاسامى دى ومعاهم صلاح وناس معرفهاش ظهرت فى الاعلان مقاطعة يا حلوين ، و كل اللى يعمل اعلانات لمنتجات مقاطعة هنقاطعه هو كمان، كنسلوا البقر اللى عايشين لنفسهم وبيعملوا فلوس وملايين بسببنا وساعة الجد بيظهروا على حقيقتهم، #أنا_مش_عطشان #خليك_خسران".