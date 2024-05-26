جيش الاحتلال: بعض الصواريخ التي انطلقت من غزة سقطت في هرتسليا وبني براك

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن بعض الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة سقطت في هرتسليا وبني براك، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل عن إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

ومنذ قليل، دوت صفارات الإنذار بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

وصرحت تل أبيب الكبرى بأنها لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

كان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس السبت) أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.