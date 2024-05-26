أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، منذ قليل بأن صفارات الإنذار دوت بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

وقالت فصائل فلسطينية، اليوم: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

ومنذ قليل، أعلنت تل أبيب الكبرى أنها لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.