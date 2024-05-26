ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة إسرائيلي في مدينة هرتسليا نتيجة سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، منذ قليل بأن صفارات الإنذار دوت بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

وقالت فصائل فلسطينية، اليوم: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

ومنذ قليل، أعلنت تل أبيب الكبرى أنها لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

إصابة إسرائيلي مدينة هرتسليا صاروخ قطاع غزة صفارات الإنذار