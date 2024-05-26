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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة

جوائز الدولة
جوائز الدولة
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يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه السنوي ال٧٠.. للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة    "النيل- التقديرية-  التفوق - التشجيعة"، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والذي سينعقد  الثلاثاء القادم  28 مايو في الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، وذلك على النحو التالي:-
أولاً: جائزة النيل
في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،
وفي مجال الآداب، و تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .
في مجال العلوم الاجتماعية،  والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، 
بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500  ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية:
في مجال الفنون؛  وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.
وفي مجال الآداب؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .
فى مجال العلوم الاجتماعية؛  وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق:
مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية .
وفي مجال الآداب؛  وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية .
وفي مجال العلوم الاجتماعية؛  وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.
رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية 
وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه ؛ بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون ؛ وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية

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