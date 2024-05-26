الثلاثاء.. الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة بفروعها المختلفة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اجتماعه السنوي ال٧٠.. للإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق - التشجيعة"، والتي سوف يصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والذي سينعقد الثلاثاء القادم 28 مايو في الثانية عشرة ظهرا بمقر المجلس الأعلى للثقافة ، وذلك على النحو التالي:-

أولاً: جائزة النيل

في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

وفي مجال الآداب، و تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .

في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية،

بالإضافة إلى جائزة النيل للمبدعين العرب وتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.

ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية:

في مجال الفنون؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية .

فى مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.

ثالثًا: جائزة الدولة للتفوق:

مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية .

وفي مجال الآداب؛ وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية .

وفي مجال العلوم الاجتماعية؛ وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية.

رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية

وتتضمن 32 جائزة قيمة كل جائزة منهم 50 ألف جنيه ؛ بواقع ثمانية جوائز في مجال الآداب؛ وثمانية جوائز في مجال الفنون ؛ وثمانية جوائز في مجال العلوم الاجتماعية ؛ وثمانية جوائز في العلوم الاقتصادية والقانونية