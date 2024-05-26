طارق تهامي يطالب بمشاركة حياة كريمة في إقامة مشروعات صناعيه بالقرى

أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، ان مشروع حياة كريمة من اعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلي راسها محافظات الصعيد.

وطالب تهامي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ، باطلاق مبادرة وطنية علي خطي حياة كريمه وبمشاركتها لاقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي علي البطالة مع تنويع الانشطه حتي لاتكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العمله الصعبة .

واعلن تهامي موافقته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 مشيدة بالتقرير وماجاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ماتهدف الدولة المصريه من تطوير في ظل الجمهوريه الجديده .