ترقب لحدوث اضطراب في مواعيد رحلات الطيران بتل أبيب

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها ، اليوم الأحد، ترقب لحدوث اضطراب في مواعيد رحلات الطيران في تل أبيب جراء إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، منذ قليل بأن صفارات الإنذار دوت بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من غزة.

وقالت فصائل فلسطينية ، اليومالأحد: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

منذ قليل ، أعلنت تل أبيب الكبرى أنها لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» منذ 8 أكتوبرالماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.