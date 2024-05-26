إعلام إسرائيلي: سماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، سماع دوي 15 انفجارا في تل أبيب عقب إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة نحو تل أبيب، وذلك بعد سماع صفارات الإنذار تدوي شمال تل أبيب تزامنا مع إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس السبت، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.