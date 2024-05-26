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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالتجمع الخامس

أرشيفية
أرشيفية
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بالاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في منطقة التجمع الخامس، لجلسة  2 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا و حاتم محمد الخولي و تامر حمدي سعودي، وأمانة سر طارق فتحي وعزت فاروق.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية لإحدى الشركات الخاصة، والاستيلاء على مبلغ مالي 900 آلف جنيه من الشركة، وعقب اكتشاف الواقعة تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.
 

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