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الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل أوقاف الفيوم: التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم اجتماعًا صباح اليوم الأحد بمديري الإدارات، بحضور قيادات المديرية،وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الدعوية والإدارية.

وخلال الاجتماع رحب الدكتور محمود الشيمي بالحضور شاكرًا لهم هذا الحضور المتميز، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا وأن يعننا على ما أقامنا فيه، مؤكدًا أن لدينا جميعًا أمانة نحملها، وإذا أردنا أن ننال رضا الله (عز وجل) فليكن طريقنا الأول هو ما أقامنا الله فيه، ولا أفضل من ذلك الطريق الذي نخدم فيه ديننا ووطننا،ودعا  إلى تجديد النية مع الله (عز وجل) وحسن مراقبته، مشددًا على أهمية أن نضع خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة نصب أعيينا، فتلك رسالتنا ومسئوليتنا، وكذلك الدعوة فهي سبيلنا لتحقيق ذلك، وما استفاد بنفل من ضيع الفرائض والواجبات، ففرضك وواجبك بعد أداء الأركان الأساسية من صلاة وصيام وزكاة لمن ملك نصابًا وحج لمن استطاع إليه سبيلا هو الواجب الوظيفي وهو الأداء الوظيفي بهمة وأمانة، وهي مهمة دينية ووطنية جليلة، فإذا استخدمك الله فحافظ على الاستخدام، وصن نعمة الله عليك فيه.

كما أكد أن كلا منا بحاجة إلى مزيد من التخطيط والتنظيم وتحديد المهام وترتيب الأولويات والعمل بجد، ونبه إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة، وحث على تكثيف برامج التوعية بالدروس والندوات وتفعيل البرنامج الصيفي للطفل، وقوافل الواعظات، والتوسع في المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور، وتكثيف المتابعة والرقابة والتفتيش على جميع المساجد، وسرعة صرف جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بالمديرية قبل انتهاء العام المالي.

وجاء ذلك في إطار التواصل المستمر بين وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومديري الإدارات الفرعية.
 

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وكيل أوقاف الفيوم وزارة الأوقاف إنهاء كافة المستحقات المالية للعاملين بالأوقاف التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم مساجد الفيوم