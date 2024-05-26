فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، استهداف 5 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.