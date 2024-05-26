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الأحد 26 مايو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا

دبابة اسرائيلية
دبابة اسرائيلية
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أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، استهداف 5 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين وناقلة جند بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

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