عضو “مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة

قال المهندس وليد فؤاد، عضو لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، إن منذ قانون 66 لسنة 1974، لم تكن هناك لائحة، ولكنها كانت محاولات منذ عام 1994، مما دعانا لاستكمال تلك المحاولات، مستعينين في ذلك بلوائح بعض الدول العربية..

وقال "فؤاد": خلال كلمته في لقاء مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، "نحن بحاجة شديدة إلى إصدار لائحة لحماية المهنة"، منوهًا إلى أنه مع التعامل والاستخدام قد يظهر بها بعض الأخطاء التي يمكن تداركها، مؤكدًا على أهمية تلك المرحلة من إعداد مقترح اللائحة لحماية المهنة والمهندسين.

وخلال اللقاء الذي شهد حضورًا مكثفًا، دارت مناقشات موسَّعة حول مقترح اللائحة، قام خلالها الحضور بإبداء آرائهم وتعليقاتهم، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم مكتوبة للجنة، لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لإقرارها واعتمادها.

ويذكر أن عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها، للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.

