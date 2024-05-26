إصابة مواطنين في حريق بمصنع شحم السيارات بالفيوم

أصيب مواطنان في حريق شب بمصنع شحن السيارات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإخماد النيران والسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمصنع لزيوت السيارات بالمنطقة الصناعية، بكوم أوشيم وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين ان حريق شب بمصنع شحم السيارات بالمنطقة الصناعية الاولي، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران وتبين انه أسفر عن اصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

