1 يونيو.. التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال وأولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم، الإجراءات التي تقوم بها المديرية، لبدء التقديم " إليكترونياً" لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2025 /2024، والتي من المقرر أن تبدأ في الفترة من 1 إلى 30 يونيو الشهر المقبل

حيث أشار وكيل التعليم هاني عنتر ، إلى عقده اجتماع بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ، محمد رمضان مدير عام التعليم العام ، الدكتورة رشا يحيى مدير إدارة التعليم الابتدائي، داليا كامل موجه عام رياض الأطفال، رباب صلاح مدير إدارة المدارس الرسمية للغات ووفاء هنداوي مدير التعليم الخاص وذلك لمناقشة آليات وإجراءات التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024 /2025

وقد تقرر بدء التسجيل الإليكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية ( عربي - لغات ) من خلال التطبيق الالكتروني للتقديم على بوابة مركز المعلومات بالوزارة ( emis.gov.eg ) وذلك على مدار يونيو الشهر المقبل، وجار الإعداد لإتاحة الرابط الخاص بالتقديم للمدارس التجريبية لمرحلتى الروضة والأول الابتدائي



وتابع وكيل الوزارة مبيناً آليات وإجراءات التقديم الالكتروني للتقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، بحيث لا يقل السن لرياض الأطفال عن ( 4 سنوات) ولا يقل السن للصف الأول عن ( 6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات) ، وبعد انتهاء فترة التسجيل الالكتروني يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الالكتروني وعقب الإعلان، يتوجه ولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه

وبالنسبة للطلاب الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية ، والتي تقوم بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم على أن يقوم مديرو المدارس بتسجيل بيانات الطلاب إلكترونيا على قاعدة البيانات المركزية.