تعليم الفيوم يحصد مركز ثالث جمهورية فى مسابقة التربية الموسيقية للمرحلة الإعدادية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية التربية الموسيقية) في مسابقة التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية.

وفازت الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية، بمشاركة متميزة بمدارس المرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم (مدرسة التوفيق الإعدادية بنات - مدرسة القديس ميخائيل للراهبات - مدرسة السلام الخاصة - مدرسة الأنبا إبرام الخاصة - الباسل الإعدادية بنين - مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات - 6 أكتوبر الإعدادية للبنات - أبشواي الإعدادية بنين).

وبمشاركة متميزة من فريق العمل المشرف على المسابقة، أحمد حسن على موجة أول المديرية، ورانيا محمد رشاد موجة تربية موسيقية بإدارة غرب الفيوم، وأبوالمجد طة معلم تربية موسيقية بمدرسة القديس ميخائيل للراهبات، وهناء محمد أيوب، معلم تربية موسيقية بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، وهبة بشري أمين، معلم تربية موسيقية بمدرسة السلام الخاصة، وأيمن فليب رياض معلم تربية موسيقية بمدرسة الأنبا إبرام الخاصة.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة لفريق العمل، بتوجية التربية الموسيقية، والمدارس الإعدادية المشاركة فى المسابقة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مركز ثالث جمهورية فى المسابقة.

inbound4313849980907127503

inbound7750101609778271854

inbound1167511081796444167

inbound2548430847449218702

inbound893396016674329361

inbound1318475276606424545

inbound5828238315011595927

inbound6544391474822102021