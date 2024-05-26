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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق قذائفها بشكل عشوائي

قطاع غزة
قطاع غزة
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قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة عموما.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن أقصى الشمال وأقصى الجنوب ما زال تتساقط عليه القذائف بشكل عشوائي وعنيف؛ مما أدى إلى تدمير المباني والمنازل والطرقات فوق رؤوس ساكنيها بالإضافة إلى وجود عشرات الشهداء الذين لا تستطيع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم وانتشالهم.

وتابع أنه قبل قليل سقطت قذائف باتجاه منزل بمخيم بربرة وسط رفح مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة وصلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي لتلقي العلاج فيما لا تزال الآليات العسكرية الإسرائيلية تواصل تقدمها حتى وصلت إلى مقربة من الملعب البلدي في رفح وسط المدينة وسط إطلاق نار مكثف.

رفح الفلسطينية مدفعية الاحتلال قطاع غزة إطلاق قذائف