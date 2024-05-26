حركة فتح: نثمن رفض مصر سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ثمن القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، رفض مصر سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على فتح جميع المعابر البرية بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة.



وأكد الجاغوب ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية، اليوم /الأحد/ ـ أهمية المفاوضات المصرية ـ الفلسطينية الجارية منتقدا الممارسات الإسرائيلية التي تعيق إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح الفلسطيني الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.



وحول المقترحات الإسرائيلية التي تقدمت بها حكومة الاحتلال مؤخرا لتهدئة الأوضاع في غزة، قلل الجاغوب من أهمية هذه المقترحات، مؤكدا أن هذه المقترحات تأتي في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الداخلي الإسرائيلي توترات كبيرة وضغوطات متزايدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإنهاء الاحتلال وإتمام صفقة الأسرى، ويحاول من خلالها اكتساب المزيد من الوقت لاستمرار العدوان على غزة.



وأوضح القيادي في حركة فتح أن الاحتلال لا يريد إنهاء الحرب في غزة، ولكنه يرغب في السيطرة على زمام الأمور وكبح جماح المعارضين الإسرائيليين، مؤكدا تقديم حماس الكثير من التنازلات لإتمام صفقة الأسرى وإنهاء العدوان على غزة.