وزير الشباب يشهد إطلاق ملتقى التوظيف الثانى لخريجي الأسنان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق ملتقى التوظيف الثانى لخريجى الأسنان بالجامعة المصرية الروسية، بحضور الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، والمنعقد تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، بعنوان: "شباب أطباء الفم والأسنان وتحديات سوق العمل"، ويقام الملتقى بدعم كامل من الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته لوجوده فى رحاب "الجامعة المصرية الروسية"، للمرة الأولى داخل هذا الصرح الجامعى العريق، مشيداً بُحسن تنظيم ملتقى التوظيف الثانى لـ"كلية طب الفم والأسنان"، موجهاً الشكر لكل قيادات الجامعة على هذا العمل الهادف الذى يأتى ضمن توجهات الدولة لتعريف شباب الخريجين بتحديات سوق العمل، خصوصاً فى مجالات مهارات التقنيات الحديثة بوجه عام والمجالات الصحية والطبية بوجه خاص، واعداً بإستمرار تقديم كافة أوجه الدعم لجميع الطلاب والشباب المصرى لمواصلة التميز والإبداع بمختلف الأنشطة الطلابية.

وفى السياق ذاته، دعا الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، شباب الخريجين بإستغلال الفرص المتاحة سواء داخل الجامعة أو خارجها التي تخص ريادة الأعمال "من خلال نادى ريادة الأعمال بالجامعة، أو وزارة الشباب والرياضة"، التي تدعم شباب أطباء الفم والأسنان، وتقدم لهم الخدمات والإستشارات والتوجيه، موضحاً أن الملتقى يتميز بحضور الطلاب والخريجين ومشاركة عدد متنوع من الهيئات والمؤسسات والشركات ذات الصلة بمجال طب الفم والأسنان بالإضافة لعمل محاضرات تخص سوق العمل.

وأكد الدكتور خالد توفيق، عميد كلية طب الفم والأسنان بالجامعة المصرية الروسية، أن ملتقى التوظيف الثانى لـ"كلية طب الفم والأسنان" بالجامعة نجح فى توفير فرص التدريب لطلاب الكلية، بجانب توفير فرص العمل المباشر لخريجى طب الفم والأسنان بالجامعات.. منوهاً أن إدارة الكلية تفتح أبوابها لجميع خريجيها لتقلى الدراسات العليا بالكلية أو المساهمة فى تذليل الصعوبات التى تواجههم فى إيجاد فرص التدريب وفرص العمل المناسبة سواء فى السوق المحلى أو الدولى، وكذلك تنمية مهاراتهم وإتاحة شتى مجالات العمل أمامهم.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء أسنان مصر، خلال كلمته فى المؤتمر بأهمية تنظيم مجموعة من جلسات التطوير المهنى والوظيفى مع الخبراء والمتخصصين من مختلف مجالات "علوم طب الفم والأسنان" لتنمية مهارات شباب خريجى كليات طب الفم والأسنان خصوصاً فى مجال: "الإدارة، مهارات البيع، التسويق، الموارد البشرية، التقنيات الحديثة.. وغيرها" من قبل مجموعة من المدربين المحترفين؛ لمساعدة حديثى التخرج والباحثين عن فرص عمل جديدة ومرموقة؛ لتحقيق المستهدف من الملتقى وهو توفير فرص العمل المناسبة لكل خريج.

الجدير بالذكر، أن الجامعة المصرية الروسية، قام بتكريم عدد كبير من قيادات "طب الفم والأسنان" فى مصر خلال المؤتمر وبعض رموز التعليم العالى خلال المؤتمر وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الفم والأسنان مصر، اللواء دكتور أحمد أمين كبير أطباء أسنان القوات المسلحة، كما تم تكريم عدد كبير من رموز طب الفم والأسنان من قيادات التعليم العالى و كبار الأطباء فى المجال.

حضر الملتقى "قيادات وزارة الشباب والرياضة، أعضاء نقابة أطباء الأسنان وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وأعضاء الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كبرى عيادات ومراكز الأسنان، والمعامل الرقمية لطب الفم الأسنان، شركات زراعة الأسنان و التطبيقات التكنولوجية فى طب الاسنان، مؤسسات ريادة الأعمال، و مراكز الأشعة و التصوير الرقمى".

كما تم تكريم مسئولى ومديرى الشركات المشاركة فى المؤتمر "شركة حياة دنت لزراعة الأسنان، مركز دنتال لاند لطب أسنان الأطفال والتقويم، بنك الشفا، ومدير شركة الرازى للخدمات الطبية".