تعرف علي شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال 2024-2025 في البحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نشرة القبول لمرحلة رياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد 2024- 2025.

وأعلنت نائب محافظ البحيرة، عن بدء قبول طلبات الالتحاق لمرحلة رياض الأطفال اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/6/2024، وحتى 2024/6/30 م وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التوجيه والتأكيد على قيام جميع الروضات بالاعلان عن شروط القبول والتقدم لمرحلة رياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد، بأماكن بارزة بالمدرسة والإدارة التعليمية على أن يتضمن الإعلان موعد البداية والنهاية وشروط القبول.

شروط القبول في مرحلة رياض الأطفال

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، عن شروط القبول في مرحلة رياض الأطفال بالعام الدراسي 2024-2025 وهي كالتالي:

يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة ضمن المربع السكنى التابع له.

الإلتزام بالتوزيع الجغرافي لكل روضة بناء على ما تحدده كل إدارة تعليمية.

حساب سن الأطفال المتقدمين حتى أول أكتوبر 2024.

الحد الادنى لسن قبول المستوى الأول من سن 4 حتى سن 5 سنوات إلا يوم والمستوى الثانى من سن 5 سنوات حتى سن 6 سنوات إلا يوم.

فى حالة وجود فراغات بالأماكن منخفضة الكثافة السكانية يجوز النزول بالسن إلى ثلاث سنوات ونصف للمستوى الأول وأربعة سنوات ونصف للمستوى الثانى وذلك بعد مرور شهر من بداية العام الدراسى على أن لا تزيد كثافة القاعه عن 36 طفل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

ونستعرض معكم الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد بعد إعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وهي كالتالي: