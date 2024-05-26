مصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء عمله في كافيه بالفيوم

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء خلال عمله داخل إحدى الكافيهات بحي لطف الله بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت إشراف جهات التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم استقبل شاب في العقد الثاني من العمر جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وفاة شاب يدعى ح.ن -21 عاما، جراء تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله في كافيه في نطاق بحي لطف الله، وأفاد شهود عيان أن وفاة الشاب نتيجة صعقه بالكهرباء أثناء عمله بالكافية دون توجيه أي تهم لأشخاص آخرين.

تم انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.