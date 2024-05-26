تراجع أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 26 مايو 2024

الأحد 26/مايو/2024 - 02:08 م

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الاحد، 26 مايو 2014، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزى نحو 12.581 جنيه للشراء، و 12.547 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.558 جنيه للشراء، و 12.53 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.545 جنيه للشراء، و12.517 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.54 جنيه للشراء، و 12.511 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابو ظبى نحو 12.612 جنيه للشراء، و 12.585 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.542 جنيه للشراء، و 12.454 جنيه للبيع.