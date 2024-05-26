اختل توازنه.. مصرع طالب سقط من الطابق الرابع في الهرم

لقي طالب يحمل جنسية دولة السودان مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بعد اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يحمل جنسية دولة السودان وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.