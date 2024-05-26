نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

أجرى الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية.

رافقه خلال الجولة الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة منى زعزع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن الدكتور السيد فودة على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مؤكدا حرص الجامعة على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

كما أجرى نائب رئيس الجامعة، حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات داخل عدد من اللجان، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية البيئة ومرافقوه أعمال الإنشاءات الخاصة بمسجد الكلية، والجاري إنشائه على مساحة 300 متر بالجهود الذاتية ويتكون من طابقين على الطراز الإسلامي.