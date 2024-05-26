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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"مهندسين النقابات الفرعية": إصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية

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قدَّم المهندس السيد حسن، مقرر لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، الشكر لكل القائمين على إنجاز مقترح اللائحة، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة التي شهدت عقد لقاءات مع المهندسين في محافظات مصر، لمناقشة اللائحة، واعدًا بالتواصل المستمر مع كل المهندسين بكافة القنوات المتاحة.


كما أكد المهندس عوض محمد عوض- رئيس نقابة المهندسين في محافظة دمياط، أن إقرار وإصدار لائحة مزاولة المهنة سيكون علامة تاريخية لمجلس النقابة الحالي، مطالبًا أن تتضمن اللائحة بندًا يضمن إمكانية عمل تعديل على اللائحة، بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية.

وقال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، " أخذنا ملحوظات العديد من المهندسين في المحافظات المختلفة، أثناء جولاتنا السابقة، ومن الوارد تكرار بعض الملاحظات"، متمنيًا سماع المقترحات وإبداء الآراء من جميع الحضور، والرد على جميع الاستفسارات.

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