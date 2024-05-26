خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

أفادت علام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، سقوط 15 صاروخا من لبنان على مناطق مفتوحة في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة نفذت موجة من الغارات الجوية ضد مواقع «حزب الله»، في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف مبانٍ كانت تستخدمها الجماعة، وبنية تحتية أخرى، في بلدتي الخيام وعيتا الشعب، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم الأحد.

ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على عدد من المواقع الأخرى، بجنوب لبنان.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس السبت، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ«حزب الله» منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.