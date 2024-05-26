9 محاور في لائحة مزاولة مهنة الهندسة

استعرض المهندس سامي تُرك منسق لجنة مزاولة المهنة، مكونات لائحة مزاولة المهنة، والتي تشتمل على 9 أبواب، موضحًا المراجع المستخدمة فى إعدادها وآليات تفعيلها، وعدَّد النتائج المتوقعة بعد إصدارها،

واوضح منسق لجنة مزاولة المهنة خلال لقاءه بمهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، أن اللائحة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ترقِّي المهندسين، وأحكام ممارسة المهنة، والحد الأدنى لتقدير الأتعاب، ودور النقابات الفرعية في ذلك.

و عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها، للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.