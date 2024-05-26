بنجلاديش: نزوح آلاف الأشخاص عن ديارهم مع اقتراب وصول الإعصار "ريمال"

أعلن مسئولون في بنجلاديش اليوم /الأحد/ نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص عن ديارهم في القرى الساحلية بحثا عن مناطق أكثر أمنا؛ مع اقتراب وصول الإعصار "ريمال" القوي.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الجنوبي لبنجلاديش وأجزاء من الهند خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 130 كيلومترا في الساعة.



وبدورها.. أعلنت الشرطة غرق عبارة مكتظة بالركاب كانت تقل على متنها أكثر من 50 راكبا بسبب ارتفاع الأمواج بالقرب من ميناء "مونجلا" الذي يقع على المسار المتوقع للإعصار.

وقال قائد الشرطة المحلية مشفق الرحمن توشار: إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا جراء غرق العبارة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن قوارب أخرى تمكنت من إنقاذ باقي الركاب.

ومن جانبه.. قال المسئول البارز بالهيئة الحكومية لإدارة الكوارث كامرول حسن، إن الخطة الحالية هي إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص من المنازل والمباني غير الآمنة ونقلهم إلى ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة.

وقد حذرت السلطات الصيادين من النزول إلى البحر، وأصدرت أوامر بإجلاء جميع سكان المناطق المعرضة للخطر.

