ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35984 شهيدا و80643 مصابا

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35984 شهيدا و80643 مصابا منذ 7 أكتوبر.

كما أعلنت عن ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و223 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 233 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" وسط قصف عنيف ومتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية المُلزم بوقف العمليات العسكرية في رفح، بارتكاب مجازر دامية بعد دقائق معدودة من إصدار القرار.