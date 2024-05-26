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الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات العامة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من المضابط الخاصة بالجلسات العامة للمجلس حيث صدق المجلس علي الجلسات ارقام 25 و26 و27 و28 وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس ان الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الاعضاء.

ووجه عبدالرازق كلامه للاعضاء قائلا هل لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك الجلسات ولم يبدي اي نائب اي من الملاحظات وهنا اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي تلك المضابط.

ومن جهة اخري بدء المجلس خلال جلستة العامة مناقشة  تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.   

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المضابط الخاصة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار