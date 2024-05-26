غرفة شركات السياحة بالدلتا: بدء تفويج أولى رحلات الحج البري الخميس المقبل

أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن شركات السياحة ستبدأ في تفويج أولى رحلات قرعة الحج السياحي للعام الجاري بسفر حجاج المستوي البري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 31 من مايو الجاري، للوصول إلى الأراضي السعودية يوم السبت الموافق أول يونيو المقبل.



وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شركات السياحة ستبدأ أيضا في تفويج أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران اعتبارا من 6 يونيو القادم على أن تتوالي تفويج الرحلات حتي انتهاء الموسم.



وأشار وحيد إلى أنه لا زيادة في أسعار الحج، سوى ما أقرته غرفة شركات السياحة لحج الخمس نجوم والمقدرة بـ 44 ألفا و275 جنيها.

