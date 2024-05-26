ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

غرفة شركات السياحة بالدلتا: بدء تفويج أولى رحلات الحج البري الخميس المقبل

الحج السياحي
الحج السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن شركات السياحة ستبدأ في تفويج أولى رحلات قرعة الحج السياحي للعام الجاري بسفر حجاج المستوي البري اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 31 من مايو الجاري، للوصول إلى الأراضي السعودية يوم السبت الموافق أول يونيو المقبل.


وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شركات السياحة ستبدأ أيضا في تفويج أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي طيران اعتبارا من 6 يونيو القادم على أن تتوالي تفويج الرحلات حتي انتهاء الموسم.


وأشار وحيد إلى أنه لا زيادة في أسعار الحج، سوى ما أقرته غرفة شركات السياحة لحج الخمس نجوم والمقدرة بـ 44 ألفا و275 جنيها.
 

السياحة قرعة الحج السياحي تفويج