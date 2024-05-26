نقل 7 مصابين في حادث بالشرقية لمستشفي الطبي العالمي

استقبل مستشفي الطبي العالمي اليوم 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المركز الطبي العالمي في اتجاه العاشر من رمضان وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المركز الطبي العالمي في اتجاه العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بسياراة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي العالمي وتقديم الإسعافات اللازمة لهم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.