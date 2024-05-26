يسرا تشارك جمهورها أحدث ظهور لها (صور)

نشرت الفنانة يسرا على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره من أحدث ظهور لها لتشارك به جمهورها.

وظهرت يسرا من خلال الصورة بتفاصيل بسيطه ترتدي فستان أخضر ، وتم التصوير بإستخدام مرآة عاكسه لها لتظهر الصورة بشكل مختلف.

وهنأت الفنانة يسرا الفنان عادل إمام منذ أيام قليلة بمناسبة عيد ميلاد الزعيم، حيث تشاركا فى الكثير من الأعمال السينمائية، أبرزها "طيور الظلام، الافوكاتو، الإنسان يعيش مره واحده، على باب الوزير، كراكون فى الشارع، عمارة يعقوبيان".

وشاركت الفنانة يسرا فى الموسم السينمائى بفيلم "شقو"، وجسدت شخصية مختلفة لها حيث تقوم بأداء شخصية إجرامية، الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، تأليف وسام صبرى والإخراج كريم السبكي.

وآخر أعمال الفنانة يسرا الدرامية مسلسل "روز وليلي"، بطولة يسرا، نيللي كريم، أمل رزق، أحمد وفيق، تيام قمر، والإخراج ادريان شيرجولد.