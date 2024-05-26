الإحصاء: 11.3مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2022/2023 وكان من أهم مؤشراتها، انه بلـغ إجمالي كمية الميــــاه النقية المنتجة 11.3مليار م3 عـام (2022/ 2023) مقابل 11.2 مليار م3 عـام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها1.1 ٪

و اوضح الجهاز انه بلغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهـر النيل) 1137محطـة بكمية انتاج قدرها 10.1 مليـار م3عام (2022/2023).

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1559 محطـة بكــمية انتــاج قــدرهـا واحد مليار م3 عام (2022/2023).

كما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار40محطة بكمية انتاج قدرها 0.04مليار م3 عام (2022/2023).

واشار الجهاز الي انه بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 56 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام (2022/2023).

و بلــغ إجمالي كمية المياه النقيــة المســتهلكة 8.9 مليار م3 عام (2022/2023)مقابل 8.8 مليار م3 عام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 1.5%.

بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.6 م3عـام (2022/2023) مقـابل 106.9 م3 عام (2021/ 2022) بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

ولفت الجهاز الي انه بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 84 م3عام (2022/2023) مقـابل 83.9 م3 عام (2021/ 2022) بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.

و بلغـت نسبة الفاقـد مـن المياه النقية المنتجة للشركة القابضــة لمياه الشرب والصرف الصحي 26.1٪ عام (2022/2023) مقابـل 26.5٪ عام (2021/2022) بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪.

و بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99.4٪، بينمـا بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.4٪ عام (2022/2023).

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التـــابعة للشـركة القابضة 98.5٪ بينما بلغت 97٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام (2022/2023).

وتابع الجهاز انه بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 508 محطة عام (2022/2023)مقابل 484محطة عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 5٪.

و بلغ إجمالي كمـية الصرف المعـالج 5.4 مليار م3 عام (2022/2023)، مقـابل 5.23 مليار م3 عام (2021/2022) بنسبة ارتفاع قدرها 3.3٪.