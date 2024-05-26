أستاذ نظم معلومات: منصة «حوار» تمثل أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين

قال عصام الجوهري، أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي، إن منصة حوار تمثل أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، موضحا أن منصة حوار هي تطبيق حرفي وعملي على فكرة المشاركة الإلكترونية.



وأشار «الجوهري» خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأحد، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، إلى أن الهدف من منصة حوار، هو طرح الأفكار من جانب المواطن لتطوير قطاع من قطاعات الدولة مثل الاستثمار أو الطاقة أو البيئة، موضحا أن 110 مليون مواطن صوتهم وأفكارهم للحكومة، تمثل نافذة جديدة يبن الحكومة والمواطن.



وتابع أستاذ نظم المعلومات، أن قامت ضخت مبادرات لتواصل والمشاركة الإلكترونية، موضحا أنها نشأة مبادرة «سمعنا صوتك»، وهي تستخدم تطبيقات الواتساب وموقع وزارة التنمية المحلية، بهدف مشاركة المواطنين شكاويهم في مجال المحليات، بالإضافة إلى أنها ضخت منظومة شكاوي مجلس الوزراء، حيث أصبح المواطن لديه القدرة في أن يشتكي أي جهة حكومية من خلال هذه المنظومة الإلكترونية.