حزب الله: استهدفنا المنظومات الفنية في موقع العباد الإسرائيلي وحققنا بها إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهدف المنظومات الفنية في موقع العباد الإسرائيلي وتحقيق إصابة مباشرة.

وفي سياق متصل، كشف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية أسر لجنود إسرائيليين في معارك مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال أبوعبيدة في كلمة مصورة، بثت فجر الأحد، إن مقاتلي القسام نفذوا عملية مركبة شمالي قطاع غزة، حيث استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا.

وأضاف أن مقاتلي القسام أوقعوا القوة الإسرائيلية في كمين داخل النفق وعلى مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ثم هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت للمكان وأصابوها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن مقاتلي القسام انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.