سلامة الغذاء: تشديد الحملات الرقابية على الأسواق بكل المحافظات

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي الــ 19 لعام 2024خلال الأسبوع الماضي ، وجاء في التقرير الصادر اليوم ، أن أفرع الهيئة المختلفة بكافة المحافظات قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 كجم لحوم و دواجن يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 1 طن عصير مغشوش، 200 كجم طحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (فسيخ، ألبان)، تحرير 30 محضر نقص اشتراطات.

وفي إطار الدور التوعوي و التثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

وتم تنفيذ 8 قرارات نيابة، كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 200 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (أسماك مدخنة، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الروضة، رأس البر، عزبة البرج، فاراسكور، السرو).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بشن 4 حملات تفتيشية على 11 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية، وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، و إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية بمدينة أبو حماد ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت و إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.