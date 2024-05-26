جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.

مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة : ضبط قضية.

مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3038) مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام : ضبط عدد (23) قضية.

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (280) حكم قضائى متنوع.

مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

