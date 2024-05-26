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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية . 

 مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.  
مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة : ضبط قضية.  

مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3038) مخالفة مرورية متنوعة.  
 مجال الأمن العام : ضبط عدد (23) قضية.
 مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (280) حكم قضائى متنوع.
مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (8) قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

طاع أمن المنافذ حكم قضائي