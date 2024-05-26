استقرار حالة الأمواج ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية.. صور

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، عن استقرار حالة الطقس، وعودة الاجواء الحر من جديد وسجلت درجة الحرارة في ساعات الظهيرة 33.

ودعت الادارة، الزوار والمصطفين لقضاء يوم في البحر، مع نسب اشغال متوسطة ورفع الرايات الخضراء في القطاع الغربي والعجمي حالة البحر متوسطة ورافعين الراية الصفراء، ورياح خفيفة بالقطاع شرقي، واستغلال حالة البحر الهادئة، والاستمتاع بشواطيء البحر الابيض المتوسط.

وتذكر الادارة زوار الشواطيء بأتباع التعليمات بعدم دفع إكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية اتواصل معاهم، ونوهت على عدم إلقاء اكياس الحلويات فى البحر أو علي الرملة من أجل ان تظل الشواطيء جميلة، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.