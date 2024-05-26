الجامعة البريطانية في مصر تنظم جولات تفقدية فردية للطلاب للتعريف بكلياتها يونيو المقبل

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، أولى جولاتها التفقدية الفردية للحرم الجامعي « Private Campus Tour »، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بداية من شهر يونيو، لجميع الطلاب الراغبين في زيارتها من طلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية.

ويتضمن اليوم الواحد 3 جولات تفقدية، تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى 4 عصرًا، بمعدل ساعتين لكل جولة، كما يمكن للطلاب الراغبين سداد الرسوم الإدارية اللازمة للتقديم، على مدار فعاليات الجولة.

وأوضحت الجامعة البريطانية أنه على الراغبين في الانضمام لفعاليات الجولة التفقدية من الطلاب وأولياء الأمور، يجب التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://offers.bue.edu.eg/meetings/bue/campus-tour

كما تنظم الجامعة البريطانية في مصر، ولأول مرة في الجامعات الخاصة، اجتماعات عبر الإنترنت، للطلاب الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل عن الجامعة، وذلك يوم الأثنين من كل أسبوع، من الساعة ١١ صباحًا وحتى الثانية ونصف ظهرًا.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على كليات الجامعة وأقسامها وتخصصاتها المختلفة وأبرز البرامج الدراسية، والمعامل المتعددة المجهزة بأحدث التقنيات لتدريب الطلاب بالجامعة، بالإضافة إلى التعرف على الحياة الطلابية والأنشطة المختلفة التي توفرها الجامعة البريطانية لطلابها، وكذلك المنح التي تقدمها الجامعة وطرق التقديم للالتحاق بها.

يذكر أن الجامعة البريطانية في مصر تضم 11 كلية، هي: كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب وجراحة الفم والأسنان، التمريض، القانون، الإعلام والاتصال، الفنون والتصميم، الصيدلة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات، كما تطبق الجامعة نظام التعليم البريطاني، وتمنح خريجيها الشهادات الثنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والجامعات الأجنبية الشريكة وهي: (London South Bank University & Queen Margaret University& Manchester Metropolitan University)، كما تمنح الجامعة البريطانية لطلابها فرصة لدراسة فصل دراسي بالخارج بجامعة London south bank، الشريك البريطاني للجامعة.