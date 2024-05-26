سلامة الغذاء: مرور دوري لمديري فروع الهيئة بالمحافظات على مواقع استلام القمح المحلي

كشف تقرير صادر اليوم الأحد، عن الهيئة العامة لسلامة الغذاء ، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة بتسجيل 88 منتج و3 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 868 منتج جديد، وأصدرت 34 شهادة بيع حر.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات ( البحيرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم وبني سويف ) لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 33 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 14 شكوى وجاري فحص 19 شكوى.

وقام فريق إدارة الشكاوى بتنفيذ حملات على 303 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات ( القاهرة، الجيزة، الغربية والاسكندرية ) ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.



وتم تسجيل 564 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 209 معاينة، فيما استوفت 139 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الاسكندرية، المنوفية وبني سويف.



وتم تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الجيزة، الشرقية والدقهلية، كما تم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 80 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، جنوب سيناء، السويس، دمياط والفيوم، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والبحر الأحمر، وتم تسجيل 2 وحدة طعام فيما استوفت 1 وحدة لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 430 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و7 تظلمات تتعلق بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 55 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، الجيزة، سوهاج، الشرقية والقليوبية.

