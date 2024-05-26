السيسي يهنئ نظيره الأرجنتيني بمناسبة ذكرى يوم الثورة

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد برقية تهنئة إلى الرئيس خافيير ميلاي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.

وفي سياق اخر كان قد هنأ الرئيس السيسي النادي الأهلي لفوزة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وفي سياق أخر

وقال الرئيس السيسي : “أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق”.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفوزة بهدف نظيف على فريق الترجي التونسي.

