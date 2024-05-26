عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الدولة تخلد رموزها الوطنية بإطلاق أسمائهم على المشروعات الخدمية والمحاور".

وذكر التقرير أن مصرُ تهتم دائما بأبنائها المخلصين ونوابغها في مختلف القطاعات العسكرية والهندسية والرياضية والفنية، وتحرص على تخليد أسمائهم على المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور اللواء سمير فرج ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي ومحور الدكتور هشام عرفات ومحور الدكتور جمال حمدان لتسييل الحركة المرورية في إطار مشروع توشكى.

ويبلغ طول اللواء سمير فرج 17 كم به 3 حارات مرورية بكل اتجاه ويربط طريقي أسوان الشرقي والغربي، واللواء سمير فرج من الرموز الوطنية المشهود لها وشغل منصب محافظ الأقصر منذ عام 2009 حتى عام 2011 ومدير الشؤون المعنية منذ عام 1993 حتى عام 2000، كما شغل منصب وكيل أول وزارة السياحة ورئيس دار الأوبرا المصرية.

كما يبلغ طول محور الدكتور محمد سيد طنطاوي 28 كم بعرض 3 حارات مرورية في كل اتجاه ويربط المحور الجديد الطريقين الزراعي الشرقي والصحراوي الغربي، كما يربط قنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة، وفضيلة الإمام الأكبر طنطاوي وُلد بقرية سُليم الشرقية بمركز طما في سوهاج في 28 أكتوبر عام 1928 وعين مفتيا للديار المصرية في 26 أكتوبر عام 1986 وانتقل إلى رحمة الله تعالى صباح يوم الأربعاء 10 مارس عام 2010.

