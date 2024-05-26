تحذيرات جديدة من حالة الطقس.. «الأرصاد» تكشف عن ارتفاع شديد لدرجات الحرارة اليوم وغد الاثنين.. «خبراء»: قد تصل لـ 40 درجة مئوية ولا بد من شرب السوائل وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرةً

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية، تحذير من طقس اليوم الأحد وغد الاثنين، سيكون شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وبدءًا من يوم الثلاثاء يبدأ انخفاض في درجات الحرارة حتى آخر الأسبوع.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد، ونشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة، والإسكندرية العظمى 35، ومطروح العظمى 39 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة، وقنا العظمى 40 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس ليلًا، وفي الصباح الباكر معتدل على شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من متفرقة من غرب البلاد.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى الغرب على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية تكون شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

40 درجة مئوية درجة الحرارة المتوقعة يومي الأحد والاثنين

في سياق متصل، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث الموجه الحارة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي خلال الأسبوع المقبل، موضحة أن الحرارة تعاود الارتفاع مرة اخرى اليوم الأحد وغدًا الاثنين، وتصل إلى 40 درجة مئوية، ثم تنخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، فمن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة أيضًا على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على كافة الأنحاء.

وتابعت الدكتورة «منار»، أن الرياح تنشط على كافة الأنحاء؛ حيث تعطي شعورًا أفضل بحالة الطقس، مشيرة إلى استقرار حركة للملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من متر إلى 1,75.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

والتغليف على الموجة الحارة، نصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحة أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش.

في هذا السياق، ، نصح الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر، بضرورة شرب السوائل باستمرار والمياه خلال هذا الطقس الحار وتقوية الجهاز المناعي بتناول الفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات، مطالبًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والصدرية بعدم الخروج من المنازل قدر المستطاع نظرًا للارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس.

وتابع «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية وتناول الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بشكل منتظم، وخاصةً مرضى الربو والجهاز التنفسي والجيوب الأنفية.