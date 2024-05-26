في ذكرى وفاتها.. الوجه الملائكي فايزة كمال تترك بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "واحدة من جميلات الدراما التليفزيونية .. محطات في حياة الفنانة فايزة كمال في ذكرى وفاتها".

وتحل علينا اليوم السادس والعشرين من مايو ذكرى وفاة الفنانة القديرة فايزة كمال التي لُقبت بالوجه الملائكي بسبب هدوء ملامحها الجميلة.

وعلى رغم أن مشوارها لم يكن طويلا في السينما المصرية، إلا أنها تركت بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية، ووُلدت في دولة الكويت لأبوين مصريين عام 1960.

وبعد حرب أكتوبر عام 1973 عادت إلى مصر رفقة والديها وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية، وفي السنة الأولى بالمعهد أسند إليها الاشتراك في مسلسل العدل والتفاح أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبدالله غيث، وتألقت تألقا كبيرا لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

وبعد هذا النجاح، أصبحت الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كان يتم طلبها في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات والملامح التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة، مثل أدوارها في المال والبنون والإمام الشافعي وأم الصابرين وملكة في المنفى وحكايات البنات والإمام الغزالي.



