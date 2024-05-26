الحالة المرورية في القاهرة.. كثافات من رمسيس لشارع الجيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 26 مايو 2024 في القاهرة.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية مستمرة حتى شارع الجيش وصولا لميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم سنجد بعض الكثافات البسيطة عند كوبري الجلاء.

وتوجد كثافات مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ تقل وتختفي أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وعند كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى كوبري الفنجري، فإن هناك كثافات متحركة وكذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات، وفي كورنيش النيل للقادم من المظلات، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة حتى وسط البلد.



