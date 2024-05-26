استشاري إدارة التكنولوجيا: مصر الآن تتيح جميع المهارات الرقمية بالمجان

قال محمد عزام، استشاري إدارة التكنولوجيا، «العالم يعيش حالة من التسرع التكنولوجي غير مسبوق، لذلك دائما يحتاج العالم مهارات جديدة حتى يتعامل مع تغير شكل الحياة».

وأضاف «عزام»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأحد، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «يوجد طريقتين لإكتساب هذه المهارات الأولى عن طريق التعليم التقليدي أو التدريب المستمر»، موضحا أن المهارة الأساسي تكمن في مهارة القدرة على التعلم، قائلاً «إذا لم تستطيع أن تتعلم سيحدث مشكلة لهذا الإنسان فلن يستطيع مواكب هذا العصر».

وأشار إلى أن مصر الآن تتيح جميع المهارات الرقمية في أكثر الفروع تخصصاً وتقدماً بالمجان بكورسات من أفضل المعاهد الموجودة في العالم كله.

وأكد على ضرورة توعية الأسرة بمتابعة أبناءهم بشكل منتظم، وتوعيتهم بأن المفاهيم القديمة للدراسة ستبقى جزء من الماضي، موضحا أن طرق التعليم التقليدية لم تواكب التغير التكنولوجي السريع، لذلك يجب اكتساب مهارات تعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي.





