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الأحد 26 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن وسلطنة عمان تؤكدان على مركزية القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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أكدت المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى حل عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك في البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الأردن، الأسبوع الماضي.

ورحب الجانبان بقرارات كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

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