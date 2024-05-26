وزيرة الهجرة تستعرض مقترحات مع مستثمرين مصريين من الولايات المتحدة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اثنين من المستثمرين المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، عصام يوسف، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، وعماد باشا، الأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، حيث استمعت إلى مقترحاتهما الاستثمارية، بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

وأكدت الوزيرة جندي خلال اللقاء، ترحيبها بتلقي مختلف المشاريع الاستثمارية من المصريين بالخارج، مشيدة بدورهم الفاعل في دعم خطط التنمية المستدامة بمصر. وأوضحت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين منهم لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

من جانبهما، أشاد المستثمران بجهود الوزارة في مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج" وتسهيل إجراءاتها، وطالبا بفتح المبادرة مجددًا نظرًا لمميزاتها العديدة. كما ناقشا مع الوزيرة مقترحات لإنشاء مستشفى علاجي في مدينة شبين الكوم، وميناء جاف في العين السخنة، حيث وعدت الوزيرة بدراسة وتقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع.

وأكدت جندي في ختام الاجتماع، حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات لدعم المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم في تحقيق التنمية بمصر، معتبرة أنهم شريك أساسي في معادلة التنمية.



