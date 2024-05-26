مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق في الجنوب اللبناني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق الناقوية في الجنوب اللبناني.

شن الجيش الإسرائيلي، الأحد، سلسلة هجمات جوية على مواقع عسكرية لحزب الله وقصف بمدفعيته مواقع وبلدات في جنوب لبنان، فيما رد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية على طول المناطق الحدودية والجليل الأعلى والغربي.

ونفذ حزب الله عمليات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، وقصف تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، وذلك ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

واستهدف حزب الله مواقع لتجمع القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، في وقت رصد إطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية حدودية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتصب أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في الخيام وعيتا الشعب، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية أهدافا في بلدات الخيام وحولا ومركبا وكفركلا جنوبي لبنان