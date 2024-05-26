غدا.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

يترقب الجميع حدث مميز ومهم غدا الاثنين الموافق 27 مايو 2024, حيث ستشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 ص بتوقيت جرينتش)، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة وهو التعامد الأول للشمس لعام 2024.



ويعود سبب تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.



وبهذا التعامد ستصبح الشمس والكعبة المشرفة على استقامة واحدة مسجلّة بذلك اختفاء ظل الكعبة.