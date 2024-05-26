الصين ونيبال تعيدان فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما

أعادت الصين ونيبال فتح نقاط التجارة الحدودية التقليدية بينهما؛ الأمر الذي يمثل خطوة إلى الأمام على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الأحد، أن مراسم إعادة الافتتاح أقيمت في بلدة "تشنتانغ" على الحدود الصينية النيبالية في مدينة "شيغاتسه"، بمنطقة "شيتسانغ" ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.



وأكد مدير مكتب التجارة بالمدينة فنغ شيويه تشنغ، أن التجارة الحدودية التقليدية لطالما دعمت سبل عيش سكان المناطق الحدودية ولعبت دورا مهما في تعزيز التنمية والازدهار في تلك المناطق، مضيفا أن بلاده تخطط لتحسين البنية التحتية للتجارة الحدودية باستمرار وتعزيز المزيد من التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين ونيبال.



وأجرت منطقة "شيتسانغ" تبادلات تجارية مع 175 دولة ومنطقة خلال العام الماضي.. وبلغ إجمالي تجارتها الخارجية مع نيبال، أكبر شريك تجاري لها، حوالي 2.77 مليار يوان (نحو 389.5 مليون دولار أمريكي)، بزيادة 77.2 % على أساس سنوي.

